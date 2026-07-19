La sicurezza sul territorio diventa più sostenibile a Santa Maria Navarrese, dove la Stazione dei Carabinieri si è dotata di due nuove biciclette a pedalata assistita per le attività di controllo.

L'iniziativa rientra nel piano di potenziamento della mobilità sostenibile promosso dal Comando Generale dell'Arma e punta a rendere ancora più capillare la presenza dei militari, soprattutto nelle aree dove è necessaria maggiore agilità negli spostamenti.

Le nuove e-bike consentiranno ai Carabinieri di raggiungere con maggiore rapidità zone del litorale e percorsi urbani, garantendo servizi più vicini alle esigenze dei residenti e dei tanti visitatori che durante il periodo estivo scelgono la località ogliastrina.

In un territorio che unisce le caratteristiche della costa a quelle del centro abitato, l'utilizzo delle biciclette elettriche rappresenta uno strumento utile per rafforzare il pattugliamento di prossimità. Nei prossimi mesi saranno organizzati servizi mirati per aumentare il contatto diretto con cittadini e turisti, coniugando efficienza operativa e vicinanza alla comunità.