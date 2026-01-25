Una notte di controlli straordinari per rafforzare la sicurezza sui mezzi pubblici e contrastare situazioni di degrado urbano. È quanto messo in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, impegnati tra il capoluogo e i comuni dell’hinterland in un ampio servizio coordinato di controllo del territorio.

L’operazione ha avuto come obiettivo principale la tutela degli utenti del trasporto pubblico e del personale viaggiante, con una presenza capillare nelle fermate, a bordo dei bus e nelle aree di maggiore afflusso, anche in collaborazione con l’azienda di trasporto locale.

Nel centro di Cagliari, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, affiancati dalle Stazioni di Villanova, Stampace e Sant’Avendrace, hanno denunciato un 27enne disoccupato di origine pakistana, residente a Sinnai e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto responsabile di interruzione di pubblico servizio: a seguito di una discussione legata a un titolo di viaggio non conforme, avrebbe causato il blocco della linea 30 del CTM, creando disagi ai passeggeri e rendendo necessario l’intervento dei Carabinieri per ripristinare la regolare circolazione.

I controlli si sono estesi anche ai comuni della cintura metropolitana. I Carabinieri delle Stazioni di Quartu Sant’Elena, Sestu, Selargius, Monserrato e Sinnai, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu e della Stazione di Maracalagonis, hanno identificato complessivamente 83 persone, effettuando verifiche nelle principali aree di aggregazione e a bordo dei mezzi pubblici extraurbani.

Nel corso del servizio nel capoluogo, che ha portato all’identificazione di ulteriori 53 persone, è stato denunciato per evasione un 43enne disoccupato residente a Elmas, risultato assente dalla propria abitazione durante un controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria.

Sempre nell’ambito delle attività di prevenzione, in applicazione di un’ordinanza prefettizia a tutela delle aree sensibili del centro storico, sei persone di diverse nazionalità, tutte già note alle forze di polizia, sono state allontanate per violazione delle disposizioni in vigore.

Infine, due uomini di 35 e 32 anni, residenti rispettivamente a Cagliari e Pula, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina.