È Ussassai, il paese più piccolo dell’Ogliastra, a dare il via all’iniziativa delle Panchine Gialle dell’Ogliastra, promossa da #giulemanidallogliastra per ricordare che il diritto alla salute deve essere garantito a tutti, indipendentemente dal luogo in cui si vive.

La prima panchina è già in fase di colorazione e, da domani, una volta asciugata la vernice, sarà pronta a diventare un simbolo concreto di questa battaglia di civiltà. “Non è soltanto una panchina: è un messaggio che parte da una piccola comunità e guarda lontano. Il diritto alla salute non si misura in abitanti e nessun paese dovrebbe sentirsi troppo piccolo per essere ascoltato” sottolineano dal comitato, ringraziando la popolazione di Ussassai e il sindaco Chicco Usai per aver accolto l’iniziativa e aver contribuito a trasformare un’idea in un gesto concreto.

“L’auspicio è che questo primo segnale possa attraversare tutta l’Ogliastra, coinvolgendo gli altri Comuni e le rispettive comunità. Una panchina gialla in ogni paese, utilizzando una panchina già esistente, per testimoniare che la tutela della salute è una responsabilità collettiva e un diritto che non conosce confini territoriali. Ussassai ha fatto il primo passo. Ora la domanda è aperta a tutta l’Ogliastra: quale sarà il prossimo Comune a raccogliere il testimone?”.