La Asl Ogliastra organizza un Open Day nella sede del Consultorio di Tortolì giovedì 19 febbraio, dalle 9:00 alle 17:30, con accesso libero e senza prenotazione presso la Casa della Salute di via Monsignor Carchero 3. L’iniziativa, rientrante nel Piano Nazionale Equità nella Salute (PNES), punta a mettere «la salute al centro, abbattendo le distanze tra istituzioni e comunità».

«Nell’ambito del PNES la nostra Azienda è beneficiaria del piano di intervento “Il genere al centro della cura” – sottolinea Lorena Paola Urrai, direttrice dei servizi socionsanitari – questo progetto intende potenziare i Consultori, garantendo un sistema sanitario più equo e inclusivo. Riconoscere le differenze di genere nella prevenzione, diagnosi e cura significa offrire assistenza più appropriata e migliorare la qualità della salute per tutta la comunità».

Durante la giornata, l’équipe multidisciplinare del consultorio offrirà consulenze specialistiche e orientamento attraverso percorsi tematici. L’assistente sanitaria Giulia Monni si occuperà di prevenzione oncologica, vaccinazioni, sicurezza domestica e promozione di stili di vita salutari. Il “Percorso donna”, guidato dalla ginecologa Silvia Pirarba, affronterà contraccezione, menopausa, procreazione medicalmente assistita e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, mentre le ostetriche Anna Maria Contu e Deborah Puccioni accompagneranno le donne in esami diagnostici e riflessioni sul percorso nascita.

Ampio spazio sarà riservato alla salute psicologica e sociale: le psicologhe Cecilia Puddu, Susanna Ferreli e Daniela Arangino offriranno colloqui su disagio giovanile, bullismo, violenza di genere e dinamiche familiari, mentre l’assistente sociale Emilia Sechi illustrerà strumenti di sostegno economico e sociale per famiglie e caregiver.

L’iniziativa segue il successo dell’Open Day di Lanusei e anticipa eventi nei comuni di Jerzu e Seui, confermando la strategia della Asl Ogliastra di rendere i servizi sociosanitari sempre più accessibili su tutto il territorio.