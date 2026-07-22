Le restrizioni idriche previste nella giornata di oggi a Nuoro sono state revocate. Lo comunica Abbanoa, spiegando che il servizio è tornato a essere garantito senza interruzioni, 24 ore su 24, grazie alle operazioni sulla rete e al controllo costante dei livelli nei serbatoi, che hanno permesso già dalla notte scorsa di scongiurare lo stop notturno dell’erogazione.

Nel corso della mattinata i tecnici del gestore idrico sono intervenuti anche per eliminare alcune perdite. I lavori effettuati in via Wagner si sono conclusi prima del previsto, intorno alle 10:30. I disagi, precisa Abbanoa, hanno interessato soltanto la zona di Preda Istrada.

Terminata la fase più critica e con i serbatoi nuovamente in sicurezza, le squadre del gestore procederanno ora al collegamento dei tre chilometri dell’acquedotto Jann'e Ferru, nel territorio di Mamoiada, interessati negli ultimi mesi da un intervento di risanamento.

L’opera è stata realizzata con la tecnica del relining, un sistema senza scavi che ha consentito di inserire all’interno della condotta una guaina ultraresistente, evitando interventi invasivi su un’area caratterizzata da boschi, pascoli e coltivazioni e riducendo i tempi dei lavori.

Durante il cantiere era stata installata una condotta provvisoria di by-pass per garantire il servizio. Mercoledì 28 luglio, dalle 7 alle 15, il by-pass verrà scollegato e sarà attivata la condotta risanata. In quella fascia oraria l’acqua a Nuoro e Mamoiada sarà garantita dalle riserve presenti nei serbatoi, che saranno monitorati costantemente.

Abbanoa stima che le scorte siano sufficienti a coprire il fabbisogno, anche se potrebbero verificarsi cali di pressione o mancanze nelle zone più alte degli abitati in base ai consumi. Per segnalazioni resta attivo il numero verde 800.022.040, disponibile 24 ore su 24.