Nuovi servizi sanitari dedicati ai turisti nell’ambito del progetto “Salute Senza Confini”. Sono partiti gli Ambulatori Turistici Straordinari nelle sedi delle Guardie Mediche Turistiche di Sos Àlinos e Santa Lucia, nel Nuorese.

Da lunedì 20 luglio è operativo a Sos Àlinos il dottor Costantino Camedda, che garantirà il servizio nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, con apertura dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Da giovedì 23 luglio prenderà invece servizio nella sede della Guardia Medica Turistica di Santa Lucia la dottoressa Laura Moncelsi. Per la prima giornata l’attività sarà assicurata dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

A partire dalla settimana successiva, la dottoressa Moncelsi sarà presente a Santa Lucia il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, sempre con orario 9-13 e 16-19. Il giovedì non è previsto il servizio.

Dal 30 luglio, sempre nella sede di Santa Lucia, entrerà in attività anche la dottoressa Elisa Boninu, che garantirà la copertura ogni giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Il potenziamento rientra nelle iniziative pensate per rafforzare l’assistenza sanitaria nelle località turistiche durante il periodo estivo.