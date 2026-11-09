Hanno asportato "chirurgicamente" il microchip dalla propria carta d’identità elettronica, ma sono stati scoperti durante i controlli su strada dai carabinieri delle Compagnie di Jerzu e Lanusei. Quattro persone sono state denunciate a piede libero alle Procure di Cagliari e Lanusei con l'accusa di falso materiale commesso da privato.

I casi sono emersi nel corso di normali posti di blocco eseguiti dai militari: due a Escalaplano, uno a Jerzu e uno a Lanusei. All’atto dell’esibizione del documento, i carabinieri si sono accorti della manomissione del supporto elettronico.

Sotto la direzione delle due Procure sono stati avviati accertamenti per chiarire le motivazioni del gesto, inserito in un fenomeno di falsificazioni che sta destando allarme anche a livello nazionale.