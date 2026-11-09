Le previsioni meteo dei prossimi giorni vedono piogge diffuse e un peggioramento generale del tempo nel corso della settimana, a causa di ben due perturbazioni atlantiche in arrivo sull'Italia.

La prima è attesa tra oggi, lunedì 9 novembre, e mercoledì 11 novembre, mentre la seconda raggiungerà la Penisola tra giovedì 12 e venerdì 13. A delineare lo scenario è Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it.

La settimana si apre con un aumento della nuvolosità al Nord, accompagnato da precipitazioni sparse e nevicate sulle Alpi a quote comprese tra i 1.500 e i 1.700 metri. Le temperature massime in pianura oscilleranno tra i 10 e i 14 gradi. Al Centro è previsto un progressivo aumento delle nubi soprattutto sul versante tirrenico, "in un contesto inizialmente asciutto", con valori massimi tra 13 e 17 gradi. Situazione più stabile al Sud e sulle Isole, dove prevarranno ampie schiarite e temperature diurne comprese tra 18 e 21 gradi.

Martedì 10 novembre la prima perturbazione avanzerà verso la Penisola, portando piogge sulla Liguria e sulle regioni centrali. Al Meridione si registrerà invece una situazione più variabile, ma senza precipitazioni, "a fronte di una variabilità asciutta al Meridione con temperature stazionarie".

Mercoledì 11 novembre le precipitazioni insisteranno ancora sulla Liguria, in particolare nello Spezzino, e sull'alta Toscana. Al Sud continueranno a prevalere cieli poco o parzialmente nuvolosi. Attesi venti di Scirocco e Libeccio, con raffiche comprese tra 40 e 50 chilometri orari. In aumento anche il moto ondoso, con onde tra 1,5 e 2 metri sul Mar Ligure e sul Tirreno.

Il peggioramento più significativo è previsto giovedì 12 novembre, quando una seconda perturbazione atlantica raggiungerà l'Italia, interessando soprattutto le regioni centro-settentrionali. Sono attese nuove precipitazioni e possibili nubifragi sulla Liguria. I venti di Libeccio potranno raggiungere i 60-70 chilometri orari, con mari fino ad agitati e onde comprese tra 2,5 e 3 metri in mare aperto.

L'instabilità continuerà anche venerdì 13 novembre, con precipitazioni sulle regioni centro-meridionali e nelle prime ore di sabato. "L'instabilità - conclude la nota - persisterà tra venerdì e le prime ore di sabato sulle regioni centro-meridionali, per poi cedere il passo a un graduale miglioramento da sabato pomeriggio con l'allontanamento della perturbazione verso levante".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, lunedì 9 novembre

Cielo prevalentemente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte. Possibile qualche schiarita nella tarda mattinata

Temperature: in aumento, anche moderato, in entrambi i valori.

Venti: deboli in prevalenza da Sud-Est con locali rinforzi sino a moderati sul Campidano.

Mari: poco mossi con moto ondoso in progressivo leggero aumento.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 10 novembre

Cielo prevalentemente nuvoloso con possibili isolate precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli.

Temperature: in ulteriore aumento, anche localmente anche moderato, in entrambi i valori.

Venti: deboli dai quadranti meridionali tendenti a disporsi da quelli occidentali nel corso della giornata. Rinforzi sino a moderati tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio.

Mari: generalmente mossi.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da cielo inizialmente velato con progressivo aumento della nuvolosità. Per giovedì si prevede cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati sul settore occidentale. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie mercoledì; per giovedì invece le minime saranno stazionarie sul settore settentrionale e in aumento sul resto dell'isola, mentre le massime tenderanno a un moderato calo da lieve a moderato aumento martedì, mentre rimarranno pressoché stazionarie il giorno dopo. I venti soffieranno deboli in prevalenza dai quadranti meridionali tendenti al rinforzo e a disporsi da quelli occidentali nel corso di giovedì. I mari saranno prevalentemente mossi con moto ondoso in aumento.