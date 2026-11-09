Ha visto una pattuglia dei carabinieri che stava effettuando dei controlli e ha cercato di allontanarsi, ma proprio il suo comportamento lo ha fatto finire in cella. Un 28enne è stato arrestato a Cagliari dai carabinieri per detenzione e spaccio di droga. Sequestrati un chilo di cocaina, alcuni grammi di marijuana e 3mila euro in contanti.

Il giovane è stato bloccato in centro. I carabinieri lo avevano visto allontanarsi con fare sospetto. Lo hanno perquisito e poi hanno ispezionato la sua abitazione, dove sono stati trovati ⁠una trentina di involucri sigillati che contenevano complessivamente circa un chilo di cocaina, una decina di grammi di marijuana e 3mila euro in contanti, denaro che secondo i carabinieri sarebbe stato guadagnato con lo spaccio di droga.