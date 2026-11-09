Si è introdotto nel cortile della Municipalità di Pirri portando via alcuni pluviali in rame e danneggiando sia la facciata dell’edificio che una telecamera di videosorveglianza. Il responsabile, un 26enne residente in zona e già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è stato rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale per furto e ricettazione.

Gli agenti lo hanno individuato a poche ore dal colpo con altri tubi in rame di cui non ha saputo chiarire la provenienza, risultati estranei al furto avvenuto poco prima nei parcheggi dell'edificio comunale. Privo di documenti, il giovane è stato identificato e fotosegnalato dalla Polizia Scientifica e poi trasferito negli uffici di via Crespellani: le indagini proseguono per accertare il suo eventuale coinvolgimento in altri furti analoghi in zona.