Roberto Vannacci si è presentato questa mattina sulla spiaggia di Costa Rei per la singolare sfida lanciata a suo tempo da Matteo Renzi ma il leader di Italia Viva non si è presentato e così l’ex Generale ha deciso di tuffarsi da solo dopo aver aspettato il “quarto d’ora accademico”.

“È il luogo, il giorno e l’ora concordata per la sfida che Renzi ha lanciato… Io ci ho aggiunto solo 3 Miglia Nautiche. Ma Renzi dov’è? – ha scritto sui social Vannacci – Mi ha sfidato pubblicamente e poi non ha mantenuto la parola. La scusa per non venire il 4 ottobre era stata la Leopolda, oggi avrà avuto la Bernarda”.