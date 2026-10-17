Il Papa ha lasciato il Policlinico Gemelli e ha fatto rientro in Vaticano a pochi giorni dal delicato intervento chirurgico al polmone destro. A sancire il via libera formale è stato il bollettino medico diffuso in mattinata, firmato dal dottor Luigi Carbone, direttore della Sanità vaticana, e dal professor Stefano Margaritora, a capo dell’équipe di chirurgia toracica che martedì 13 ottobre ha asportato il lobo polmonare inferiore interessato da un adenocarcinoma: “In considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico, il Pontefice è stato giudicato idoneo alla dimissione”.

Prima di congedarsi dal nosocomio romano, il Papa ha celebrato alle 12 la consueta funzione liturgica all'interno della cappella allestita al decimo piano, rivolgendo parole di sincera gratitudine al personale sanitario, infermieristico e ausiliario per la dedizione mostrata nell'assisterlo e nella cura quotidiana dei malati. Nel primo pomeriggio il Pontefice è uscito a piedi dalla struttura, accolto dagli applausi e dall'affetto di decine di fedeli radunati all'esterno: si è intrattenuto per un breve saluto prima di salire sull'auto della scorta, che ha varcato la porta del Perugino in Vaticano per condurlo nel suo appartamento all'interno del Palazzo Apostolico.

La degenza ospedaliera si conclude dunque con esito positivo e in tempi rapidi, con un decorso post-operatorio che ha visto il Santo Padre recuperare la piena autonomia nelle normali attività quotidiane. Come ufficializzato dalla Sala Stampa della Santa Sede, la ripresa dell'agenda pubblica avverrà già nella giornata di domani: il Pontefice guiderà regolarmente la preghiera mariana dell'Angelus affacciandosi dalla tradizionale finestra dell'appartamento pontificio su piazza San Pietro.