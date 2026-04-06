È il sindaco di Lotzorai, Cesare Mannini, a promuovere una raccolta fondi per sostenere i titolari del chiosco “La Riva Bianca”, distrutto da un incendio nella notte tra Pasqua e Pasquetta sulla spiaggia di Is Orrosas.

Un gesto concreto che dà forza e speranza a una famiglia colpita duramente, proprio a pochi giorni dall’apertura della stagione. Ecco l’appello del primo cittadino: "Abbiamo organizzato una raccolta fondi, serve una mano per Giovanni e i suoi familiari, basto un piccolo aiuto da ciascuno".

Cosa è successo

"La notte tra Pasqua e Pasquetta un incendio ha distrutto il chiosco La Riva Bianca, nella spiaggia di Is Orrosas, a Lotzorai. A pochi giorni dall’apertura stagionale, prevista per il 1° maggio, sono andati completamente distrutti il chiosco, gli arredi e tutte le attrezzature - spiega il sindaco -. In poche ore sono andati in fumo anni di lavoro, sacrifici e investimenti".

“La Riva Bianca non è solo un’attività economica: sostiene più famiglie e garantisce ogni anno opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani del nostro territorio; negli anni è diventata un punto di riferimento per la comunità e per i tanti visitatori che scelgono Lotzorai - continua Cesare Mannini -. Si tratta di un colpo durissimo che, senza un aiuto concreto, rischia di compromettere seriamente la possibilità stessa di ripartire".

Il sindaco quindi sottolinea: "Per questo motivo abbiamo deciso di attivare una raccolta fondi per sostenere Giovanni, Giorgio, Susanna e le loro famiglie in questo momento così difficile. Ogni contributo, anche piccolo, può fare la differenza. Lotzorai è una comunità che sa stringersi nei momenti difficili".

"Siamo inoltre convinti che i tanti visitatori che negli anni hanno frequentato “La Riva Bianca”, sentendosi un po’ a casa, possano oggi sentirsi parte di questa comunità e dare il loro contributo. Oggi possiamo dimostrarlo, insieme. Grazie di cuore a tutti coloro che vorranno dare una mano", conclude il sindaco.

La raccolta fondi

https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-la-riva-bianca-a-ripartire