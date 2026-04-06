Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi a Seui, dove una donna di 73 anni, scomparsa dalla prima mattina, è stata ritrovata viva grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il dispositivo di ricerca è stato attivato dal Comando Provinciale di Nuoro su disposizione della Prefettura, dopo le prime operazioni avviate già nella tarda mattinata. Sul posto sono state inviate la squadra 8A del distaccamento di Lanusei, due unità specializzate TAS (Topografia Applicata al Soccorso), i nuclei SAPR e cinofili, sotto il coordinamento del Funzionario di Guardia della sala operativa provinciale.

Decisivo l’intervento della squadra di Lanusei, che ha concentrato fin da subito le ricerche nell’area circostante l’abitazione della donna. Proprio lì, al termine di un’attenta attività, la 73enne è stata individuata all’interno di un casolare abbandonato, in uno stato iniziale di non coscienza.

Il ritrovamento tempestivo ha permesso di affidarla immediatamente alle cure del personale sanitario, che ha disposto il trasferimento all’ospedale di Lanusei.

Le operazioni di ricerca sono state coordinate sul posto dalla Compagnia dei Carabinieri di Isili, con il supporto di diversi enti impegnati nelle attività.