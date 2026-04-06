Una notte impegnativa per i Vigili del Fuoco del Comando di Nuoro, intervenuti per una serie di incendi che hanno colpito veicoli e una struttura in allestimento.

Il primo intervento è scattato intorno alle 2:00 di lunedì 6 aprile a Lotzorai, sulla spiaggia di La Riva Bianca, dove la squadra del distaccamento di Tortolì è intervenuta per l’incendio di un chiosco. La struttura, che era in fase di preparazione per l’imminente stagione estiva, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Dopo le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, sono state avviate le indagini di polizia giudiziaria per accertare le cause dell’incendio, senza che al momento siano emersi elementi utili a stabilirne l’origine.

Il secondo intervento è stato registrato alle 2:50, un’altra squadra, quella della sede centrale di Nuoro, è intervenuta a Oliena per l’incendio di un’autovettura. Anche in questo caso non si esclude l’origine dolosa.

Il terzo intervento alle 3:00: i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lanusei sono stati chiamati a Ilbono per un ulteriore incendio che ha coinvolto un’altra autovettura. Anche per questo episodio, come per quello avvenuto a Oliena, non si esclude la natura dolosa.