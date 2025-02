L'imponente e iconica sagoma della celebre Torre di Bari Sardo si staglia contro il mare blu dell'Ogliastra. Lanusei, circondata dalle sue lussureggianti colline, saluta dall'alto il passaggio del caratteristico Trenino Verde. Nei ascensori dell'ospedale Nostra Signora della Mercede, sono stati recentemente installati pannelli raffiguranti suggestivi paesaggi locali, con l'intento di rendere questi spazi più accoglienti e trasmettere messaggi chiari sulla prevenzione.

"Grazie alla collaborazione con alcuni comuni della provincia Ogliastra - spiega il dottor Luigi Ferrai, direttore del presidio sanitario N.S. della Mercede e promotore dell’iniziativa - abbiamo installato dei pannelli con dei consigli sulla prevenzione delle principali patologie, l’importanza degli screening periodici e la promozione di stili di vita sani".

Accanto ai messaggi sulla salute, sui muri sono esposte affascinanti immagini dei paesaggi dell'Ogliastra: dalle coste incontaminate all'entroterra. Questa scelta contribuisce a creare un'atmosfera ospedaliera più accogliente e rilassante per tutti coloro che vi entrano, sia pazienti che visitatori e operatori sanitari. "Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere tutti i comuni del territorio, in modo che ci siano immagini di ognuna delle nostre comunità - spiega Ferrai - ci sembra un bel modo per promuovere le nostre bellezze naturalistiche".

L'attività fa parte di un piano più vasto che mira a rendere le cure più umane, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza ospedaliera concentrandosi maggiormente sul benessere psicologico dei pazienti. "L’ospedale non deve essere solo un luogo di cura - continua Ferrai - ma anche un ambiente che trasmette serenità e consapevolezza. Con questa strategia, il presidio ospedaliero di Lanusei punta a sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione, sfruttando uno spazio quotidiano come gli ascensori per diffondere messaggi chiari e immediati. Un’idea semplice, ma efficace - conclude il direttore del nosocomio ogliastrino - che unisce salute e identità territoriale".