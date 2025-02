Tragedia a Cernusco sul Naviglio, vicino a Milano, dove un uomo di 74 anni è stato travolto e ucciso da un camion mentre pedalava in bicicletta.

L'incidente ha avuto luogo intorno alle ore 10:40 di questa mattina lungo la Strada padana superiore, in prossimità di una rotonda. Le autorità competenti, tra cui il personale medico del 118 e i vigili del fuoco, sono intervenute prontamente per garantire la sicurezza della zona e prestare soccorso.

Nonostante l'arrivo tempestivo degli operatori sanitari con un'ambulanza, un'auto medicale e un elisoccorso, purtroppo per il ciclista non c'era più nulla da fare. Attualmente, i carabinieri della compagnia di Pioltello stanno investigando per comprendere esattamente come si sia verificato l'incidente e come il camion abbia colpito l'uomo.