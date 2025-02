"Il Partito Democratico della Provincia di Nuoro esprime profonda preoccupazione per la grave situazione di insicurezza che da oltre un anno sta colpendo Siniscola e l'intera area della Baronia. Gli oltre 30 attentati registrati nel 2024 e i 6 già verificatisi nel primo mese del 2025 rappresentano un segnale d'allarme che non può essere ignorato". Sono le parole di Marilisa Marongiu, segretaria provinciale del PD di Nuoro, in merito alla scia di intimidazioni e attentati, tra incendi e danni alle auto, che sta investendo la Baronia. L'ultimo episodio due giorni fa con una bomba esplosa sotto l'auto di un carabiniere a Posada.

"La violenza è spesso l'espressione esasperata di un malessere sociale e quando una comunità arriva a manifestare il proprio disagio in questa forma, è dovere di tutte le istituzioni fermarsi a riflettere e mettere in campo strategie concrete per arginare il fenomeno - aggiunge la segretaria provinciale dem -. Condanniamo con fermezza qualsiasi forma di violenza ai danni di persone e cose e ribadiamo la nostra disponibilità a sostenere in ogni modo l'amministrazione comunale di Siniscola, che ha il compito di assumere le prime iniziative concrete, e l'intera comunità".

"Accogliamo inoltre l'appello del sindacato di polizia Equilibrio sicurezza, che ha evidenziato la necessità di un maggiore supporto alle forze dell'ordine per contrastare il clima di insicurezza e paura che sta soffocando il territorio. L'invio temporaneo di unità non è sufficiente: serve un piano strutturale di rafforzamento della sicurezza accompagnato da interventi mirati a sostenere la comunità locale".