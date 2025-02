Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso in Sardegna un avviso dalle ore 14:00 di oggi, lunedì 3 febbraio, fino alle ore 23:59 dello stesso giorno per rischio idraulico nelle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Gallura, classificato come codice giallo (criticità ordinaria).

Nell'avviso vengono ribaditi alcuni avvisi destinati alla popolazione: durante temporali è consigliabile rimanere nelle proprie abitazioni; se ci si trova in un seminterrato o al piano terra, è opportuno salire ai piani superiori; limitare gli spostamenti in auto solo in caso di emergenza; rimanere informati sull'evoluzione della situazione, sulle misure e sulle procedure indicate dalle autorità di protezione civile a livello locale.

È inoltre vietato attraversare torrenti in piena a piedi o con qualsiasi mezzo, fermarsi vicino a ponti, argini di fiumi o torrenti e attraversare sottopassi.

Le previsioni meteo di ARPAS Sardegna

Previsioni per la giornata di oggi, lunedì 3 febbraio: cielo molto nuvoloso, precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore orientale e meridionale, attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio a partire dal settore occidentale. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali, con rinforzi sino a forti da Nord-Est sulla costa della Gallura nella prima parte della giornata. Attenuazione della ventilazione con tendenza alla variabilità dalla tarda serata. Mari molto mossi con moto ondoso in progressiva attenuazione.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 4 febbraio: cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti.

Temperature minime in diminuzione, massime in aumento sul settore orientale e stazionarie altrove. Venti deboli in prevalenza di direzione variabile. Mari mossi con moto ondoso in ulteriore attenuazione.

Tendenza per i giorni successivi: mercoledì e giovedì saranno caratterizzati da cielo generalmente poco nuvoloso, con addensamenti pù consistenti durante giovedì. Le temperature tenderanno a diminuire in entrambi i valori mercoledì e rimarranno stazionarie il giorno seguente. I venti soffieranno deboli in prevalenza di direzione variabile. I mari saranno poco mossi o mossi con moto ondoso in attenuazione.