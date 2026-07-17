Saranno diversi i punti di continuità assistenziale operativi in Ogliastra durante il fine settimana compreso tra il 17 e il 19 luglio. Le sedi di Baunei, Gairo, Perdasdefogu, Tertenia e Villagrande Strisaili garantiranno un servizio continuativo dalle 20 di venerdì 17 luglio fino alle 8 di lunedì 20 luglio.

A Bari Sardo la guardia medica sarà aperta dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato e, successivamente, dalle 10 di sabato fino alle 8 di domenica. A Ilbono il servizio sarà assicurato dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato, dalle 20 di sabato alle 8 di domenica e ancora dalle 20 di domenica alle 8 di lunedì.

A Jerzu il punto di continuità assistenziale sarà operativo dalle 22 di venerdì alle 8 di sabato, poi dalle 10 di sabato alle 8 di domenica e infine dalle 20 di domenica alle 8 di lunedì. A Seui la sede sarà aperta dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato e dalle 10 di sabato alle 8 di domenica.

A Talana il servizio sarà disponibile dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato, quindi dalle 10 alle 20 di sabato e dalle 8 alle 20 di domenica. A Tortolì, infine, la guardia medica sarà attiva dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato e dalle 10 alle 20 di sabato.

Per richiedere assistenza è possibile contattare il numero europeo armonizzato 116 117, attraverso il quale la Centrale regionale metterà in contatto i cittadini con il medico della sede più vicina o, se necessario, con il servizio di emergenza-urgenza 118.