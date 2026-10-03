In Ogliastra sono operative nel fine settimana del 3 e 4 ottobre le sedi di continuità assistenziale di Baunei, Jerzu, Perdasdefogu, Seui, Tertenia, Tortolì e Villagrande Strisaili. I turni saranno garantiti dalle 20 di venerdì 2 ottobre fino alle 8 di lunedì 5 ottobre.

A Bari Sardo il punto di continuità assistenziale sarà aperto domenica 4 ottobre dalle 8 alle 20. A Gairo, invece, il servizio sarà attivo dalle 20 di sabato 3 ottobre fino alle 8 di lunedì 5 ottobre.

Per quanto riguarda Ilbono, la continuità assistenziale sarà disponibile dalle 10 alle 20 di sabato 3 ottobre e nuovamente dalle 20 di domenica 4 ottobre fino alle 8 di lunedì 5 ottobre.

Per ricevere assistenza, i cittadini possono chiamare direttamente il Numero europeo armonizzato 116 117. L'operatore della Centrale regionale metterà in collegamento l'utente con il medico di una postazione di continuità assistenziale vicina, per una consulenza telefonica o, quando necessario, con il servizio di “Emergenza urgenza 118″.