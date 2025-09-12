Nel fine settimana dal 12 al 14 settembre resteranno attivi i punti di continuità assistenziale dell’Ogliastra. Le sedi di Bari Sardo, Baunei, Gairo, Ilbono, Perdasdefogu, Seui, Tertenia e Villagrande Strisaili garantiranno il servizio dalle 20 di venerdì 12 settembre alle 8 di sabato 13, e nuovamente dalle 10 dello stesso giorno fino alle 8 di lunedì 15.

Il presidio di Jerzu sarà operativo dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato, poi dalle 10 di sabato fino alle 9 di domenica. Riaprirà ancora dalle 20 di domenica fino alle 8 di lunedì.

A Talana la guardia medica sarà disponibile dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato e riprenderà dalle 8 di domenica fino alle 5 di lunedì.

Il punto di continuità assistenziale di Tortolì sarà invece attivo dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato, e dalle 10 alle 20 dello stesso giorno. Infine sarà operativo dalle 8 di domenica fino alle 8 di lunedì.

I cittadini che avranno bisogno di assistenza potranno chiamare il Numero europeo armonizzato 116 117: un operatore della Centrale regionale metterà in contatto con il medico di una postazione vicina per una consulenza telefonica o, se necessario, con il servizio di emergenza-urgenza 118.