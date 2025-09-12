Li aveva chiusi in un casolare pericolante, lasciandoli senza riparo né cure, esposti alle intemperie e a gravi rischi. Per questo un 31enne è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Gonnesa con l’accusa di abbandono di animali.

I militari, durante un servizio di controllo, sono stati insospettiti dai continui latrati che provenivano dall’edificio. Dopo l’intervento hanno scoperto all’interno tre cani costretti in condizioni precarie, senza alcuna tutela. Immediato il blitz che ha permesso di liberare gli animali.

Sul posto è intervenuto anche un veterinario della Asl, che dopo le prime verifiche ha stabilito il trasferimento urgente dei tre cani al canile comunale di Carbonia, dove ora potranno ricevere assistenza e cure adeguate.