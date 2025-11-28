Nei giorni compresi tra il 28 e il 30 novembre, le guardie mediche saranno pienamente operative in diverse sedi dell'Ogliastra, come annunciato. I servizi garantiranno assistenza continua dalle ore 20:00 di venerdì 28 novembre fino alle ore 8.00 di lunedì 1° dicembre. In particolare, la sede della guardia medica di Ilbono sarà attiva dalle ore 20:00 di venerdì 28 novembre fino alle ore 8:00 di sabato 29 novembre, mentre il punto di continuità assistenziale sarà operativo anche il giorno seguente, dalle ore 14.00 di domenica 30 novembre fino alle ore 8.00 di lunedì 1° dicembre.



Per quanto riguarda Jerzu, la guardia medica sarà attiva dalle ore 20.00 di venerdì 28 novembre fino alle ore 8:00 di sabato 29 novembre, e successivamente dalle ore 20.00 di domenica 30 novembre fino alle ore 08:00 di lunedì 1° dicembre. Analogamente, la sede della guardia medica di Seui sarà operativa dalle ore 20.00 di venerdì 28 novembre fino alle ore 08:00 di sabato 29 novembre e poi dalle ore 10:00 dello stesso giorno fino alle ore 8:00 di domenica 30 novembre.



Infine, il punto di continuità assistenziale di Talana sarà attivo dalle ore 20:00 di venerdì 28 novembre fino alle ore 8.00 di sabato 29 novembre e poi dalle ore 10.00 dello stesso giorno fino alle ore 8.00 di domenica 30 novembre. La guardia medica sarà nuovamente attiva dalle ore 20.00 di domenica fino alle ore 8.00 di lunedì 1 dicembre.

Per richiedere assistenza, i cittadini possono contattare direttamente il Numero europeo armonizzato 116 117, che metterà in contatto con un medico della zona per una consulenza telefonica o, se necessario, con il servizio di "Emergenza urgenza 118".