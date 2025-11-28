Si terrà sabato 29 novembre, presso l’hotel Marina Beach di Orosei, il tradizionale Convegno diocesano, quest’anno dedicato a un tema di grande attualità: “Parola di Dio e intelligenze artificiali. Quali opportunità?”.

L’iniziativa è aperta a tutti e nasce con l’obiettivo di riflettere sul rapporto tra le nuove tecnologie, intelligenza artificiale compresa, e la missione della Chiesa oggi. Una domanda centrale guiderà i lavori: che cosa sta cambiando e quali scelte saranno necessarie per restare fedeli all’annuncio del Vangelo, alla vita liturgica e alla testimonianza della carità?

Il convegno intende coinvolgere l’intera comunità ecclesiale. Sono infatti chiamati a partecipare, insieme ai sacerdoti e alle consacrate, tutti i corresponsabili della missione della Chiesa: catechisti, collaboratori parrocchiali, docenti di religione, associazioni, gruppi e movimenti, volontari, genitori e giovani. Un incontro pensato per chiunque abbia a cuore la trasmissione della fede nel tempo presente.

I relatori

Interverranno tre figure di primo piano nel dialogo tra tecnologia, società e vita ecclesiale:

• Don Luca Peyron, giurista e teologo, sacerdote dell’arcidiocesi di Torino. Ha co-fondato e coordina il Servizio per l’Apostolato Digitale e insegna Teologia della trasformazione digitale in diversi atenei.

• La professoressa Stefania Garassini, docente all’Università Cattolica di Milano, membro della Rete dei Patti Digitali, impegnata nella promozione di alleanze educative tra genitori per la formazione digitale dei figli.

• Dottor Nando Pagnoncelli, amministratore delegato di Ipsos e tra i maggiori sondaggisti italiani.

Il programma della giornata

• Ore 9.00 – Arrivi e accoglienza

• Ore 9.30 – Il Convegno si fa preghiera

• Ore 10.00 – Interventi dei relatori

• Pausa

• Ore 12.15 – Dialogo in sala

• Ore 13.15 – Pranzo

• Ore 15.00 – Dialogo in sala

• Ore 16.00 – Riflessioni dei relatori

• Ore 17.30 – Concelebrazione della Santa Messa con il Mandato del Vescovo Antonello agli operatori pastorali

Il convegno rappresenta un’occasione di confronto su un tema che tocca direttamente il futuro della comunità ecclesiale: comprendere come le tecnologie emergenti possano diventare strumenti, sfide o opportunità per l’annuncio e la testimonianza della fede.