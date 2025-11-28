L'aeroporto di Olbia "Costa Smeralda" è stato il palcoscenico della quinta edizione dell'evento "Scienza in Piazza" che si è svolto tra il 19 e il 21 novembre scorsi.

La manifestazione, organizzata dagli "Amici della Biblioteca Civica Simpliciana Olbia", ha visto la partecipazione di circa 8000 persone in tre giorni, confermandosi come uno dei principali momenti di divulgazione scientifica nella zona.

Ventuno istituti superiori e alcune scuole medie hanno animato il terminal con exhibit interattivi, laboratori, installazioni e conferenze, coinvolgendo studenti, docenti e visitatori provenienti da diverse città della regione. Un particolare focus è stato posto sull'Einstein Telescope, con interventi e testimonianze da parte di ricercatori e divulgatori di fama.

La Polizia di Stato ha partecipato all'iniziativa con uno stand dedicato alla promozione delle sue attività, mettendo in evidenza le apparecchiature utilizzate per individuare alterazioni e contraffazioni dei documenti di identificazione, nonché le operazioni svolte dalla Specialità Polizia di Frontiera presente nell'aeroporto.