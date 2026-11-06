Inseguimento nella notte per le strade di Cagliari, dove due giovani sono stati arrestati dai Carabinieri dopo non essersi fermati all'alt intimato durante un controllo stradale. Si tratta di un 28enne cagliaritano e di un 21enne di Monserrato, accusati di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio è avvenuto intorno alle 3:30 in via Sidney Sonnino. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari stavano effettuando un posto di controllo quando il conducente di un crossover, invece di fermarsi, ha accelerato improvvisamente tentando di allontanarsi.

Ne è nato un inseguimento durato alcuni minuti, concluso con l'intervento dei Carabinieri che sono riusciti a bloccare il veicolo in sicurezza, impedendogli di proseguire la fuga.

Il conducente, 28 anni, è stato fermato al posto di guida. Il passeggero, 21 anni, avrebbe invece tentato di sottrarsi agli accertamenti spintonando con violenza i militari, prima di essere immobilizzato.

I due giovani sono stati arrestati.