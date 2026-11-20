Sarà J-Ax il protagonista del Capodanno 2027 a Tortolì. Il rapper e cantautore si esibirà il 31 dicembre in piazza Rinascita, a partire dalle 22, per accompagnare il pubblico nell'arrivo del nuovo anno. Il concerto sarà uno degli eventi principali del calendario delle festività natalizie organizzate tra Tortolì e Arbatax.

Fondatore degli Articolo 31 insieme a DJ Jad, J-Ax ha attraversato oltre trent'anni di musica italiana, prima con il gruppo e poi da solista. Tra i suoi successi più conosciuti figurano "Ohi Maria", "Domani smetto", "Tranqi Funky", "Maria Salvador", "Ostia Lido" e "Senza pagare".

L'appuntamento punta anche a rafforzare l'attrattività turistica del territorio, richiamando visitatori in Ogliastra e valorizzandone il patrimonio naturalistico, storico e culturale. L'invito degli organizzatori è a programmare per tempo il soggiorno, scegliendo tra le strutture ricettive e i ristoranti della zona, che saranno operativi anche per il tradizionale cenone di San Silvestro.

Per agevolare l'afflusso sono previste aree di parcheggio.