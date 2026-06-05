Resi noti i turni delle guardie mediche in Ogliastra per il fine settimana compreso tra il 5 e il 7 giugno. Il servizio di continuità assistenziale sarà garantito senza interruzioni nelle sedi di Baunei, Gairo e Perdasdefogu, operative dalle 20 di venerdì 5 giugno fino alle 8 di lunedì 8 giugno.

Copertura prevista anche negli altri centri del territorio, con aperture differenziate in base alla disponibilità dei turni. A Bari Sardo il servizio sarà attivo dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato. A Ilbono la guardia medica sarà operativa nella notte tra sabato e domenica e in quella tra domenica e lunedì.

A Jerzu il punto di continuità assistenziale sarà aperto nelle notti tra venerdì e sabato, sabato e domenica e domenica e lunedì. Apertura limitata alla notte tra venerdì e sabato per la sede di Seui.

A Talana il servizio sarà garantito dalle 10 di sabato fino alle 8 di domenica. A Tertenia sarà operativo nelle notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì.

Per quanto riguarda Tortolì e Villagrande Strisaili, le sedi saranno aperte dalla serata di venerdì, per l'intera giornata di sabato e nuovamente nella notte tra domenica e lunedì.

Per richiedere assistenza i cittadini possono contattare il numero europeo armonizzato 116117. La Centrale regionale provvederà a mettere in contatto l'utente con il medico della postazione più vicina o, se necessario, con il servizio di emergenza-urgenza 118.