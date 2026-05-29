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Saranno pienamente operative in Ogliastra diverse sedi di continuità assistenziale nel fine settimana compreso tra il 29 e il 31 maggio 2026. I turni delle guardie mediche interesseranno vari centri del territorio con orari differenziati a seconda delle sedi.
Servizio attivo senza interruzioni dalle 20 di venerdì 29 maggio fino alle 8 di lunedì 1 giugno nelle sedi di Baunei, Jerzu, Perdasdefogu, Tertenia e Tortolì.
A Bari Sardo la guardia medica sarà operativa dalle 10 di sabato 30 maggio fino alle 8 di domenica 31 maggio e successivamente dalle 20 della domenica sino alle 8 del lunedì.
A Gairo il servizio sarà garantito dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato e poi dalle 10 dello stesso sabato fino alle 9 di domenica 31 maggio.
La sede di Ilbono sarà attiva dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato, dalle 20 di sabato alle 8 di domenica e nuovamente dalle 20 di domenica fino alle 8 di lunedì.
A Seui il punto di continuità assistenziale funzionerà dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato e poi dalle 20 di sabato fino alle 20 di domenica. La guardia medica di Talana sarà invece attiva dalle 10 di sabato fino alle 20 di domenica.
A Villagrande Strisaili il servizio sarà operativo dalle 20 di sabato 30 maggio fino alle 8 di domenica 31 maggio.
Per richiedere assistenza i cittadini possono contattare il numero europeo armonizzato 116117, che metterà in collegamento con il medico della sede più vicina o, se necessario, con il servizio di emergenza urgenza 118.