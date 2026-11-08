Un traguardo straordinario tagliato con la determinazione, il sorriso e la lucidità che da sempre la contraddistinguono. La Comunità Integrata Osono di Triei, gestita dalla Cooperativa La Goccia, si è vestita a festa per celebrare i 103 anni della signora Battistina Secci, conosciuta da tutti con il nome di "Battina Leone".

Originaria di Urzulei, è madre di quattro figlie — tra cui Maura Carta, magistrato della Corte dei Conti, Maria Antonietta e Adelaide — e ha saputo affrontare ogni tappa della sua lunga vita con fermezza e ottimismo. Una forza d'animo emersa chiaramente anche di recente, quando ha superato brillantemente un delicato intervento chirurgico al femore all'ospedale di Lanusei, prima di fare il suo ingresso nella struttura di Triei per la convalescenza e l'assistenza quotidiana.

È nota per la sua vivacità e lucidità. Ama leggere i quotidiani e conosce tutte le tabelline. Durante i festeggiamenti, tra palloncini, torta e applausi, non sono mancati momenti di profonda commozione. Accanto a lei anche la coordinatrice della struttura, Greta Murgia, e gli operatori socio-sanitari della cooperativa, che ogni giorno la accudiscono con professionalità e affetto.