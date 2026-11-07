Un intervento tempestivo e il senso del dovere fuori servizio hanno permesso di sventare un tentativo di rapina ai danni di un'anziana a Bosa.

Protagonista dell'episodio un militare del Quinto Reggimento genio guastatori della Brigata Sassari, Antonio Francesco Mocci che, mentre faceva rientro a casa al termine del servizio, ha notato un giovane con il volto travisato da un passamontagna, intento a minacciare l'anziana con un coltello.

Resosi immediatamente conto della gravità della situazione, il militare è intervenuto in soccorso della donna, riuscendo a mettere in fuga l'aggressore.

Dopo aver prestato assistenza alla vittima, Mocci ha allertato i carabinieri della Compagnia di Bosa, fornendo loro indicazioni e informazioni determinanti per le successive ricerche, che hanno consentito di rintracciare e arrestare il presunto responsabile.