Momenti di forte apprensione questo pomeriggio alla Unipol Domus, dove i festeggiamenti per la vittoria casalinga del Cagliari contro il Frosinone sono stati bruscamente interrotti da un incidente sugli spalti.

Un tifoso del Cagliari, mentre stava festeggiando il successo di Deiola e compagni, ha riportato un trauma cranico dopo una caduta dalla balaustra che delimita la curva.

A dare l'allarme e a soccorrere il tifoso per primi sono stati dal campo gli stessi giocatori del Cagliari. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

Il supporter poi è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Brotzu: non sarebbe in gravi condizioni.