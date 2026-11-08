Un'aggressione brutale e immotivata consumata a pochi metri dal suo condominio: un ragazzo di 19 anni è stato picchiato da tre minorenni nel quartiere Latte Dolce, a Sassari.

Il giovane era appena sceso dall'autobus e stava rientrando a casa, quando è stato fermato con un pretesto. I tre gli hanno prima chiesto una sigaretta, gli hanno strappato le cuffie con cui ascoltava musica e lo hanno colpito con diversi pugni al volto, scaraventandolo a terra. Poi sono fuggiti.

Dopo l'aggressione, il ragazzo è riuscito a telefonare ai genitori per chiedere aiuto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha trasportato il 19enne al Pronto soccorso di Sassari. I pugni gli hanno provocato una frattura alla mandibola, mentre nella caduta ha riportato anche un trauma cranico.

La famiglia del giovane ha presentato denuncia ai carabinieri, che ora indagano su quanto accaduto.