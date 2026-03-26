Allerta in Ogliastra per una possibile truffa via sms che sta circolando nelle ultime ore. Diversi cittadini segnalano la ricezione di messaggi inviati da numeri con prefisso 351 e 352, nei quali si invita a contattare un’utenza con prefisso 893 per presunte “comunicazioni urgenti sullo stato vaccinale dei propri figli”.

L’Asl Ogliastra mette in guardia: si tratta con ogni probabilità di un tentativo di raggiro. L’azienda sanitaria raccomanda di non richiamare il numero indicato e di prestare la massima attenzione a questi contenuti ingannevoli, che sfruttano il tema sanitario per indurre i destinatari a mettersi in contatto.

Per evitare dubbi, viene ricordato che i Centri di vaccinazione del servizio di Igiene e Sanità Pubblica utilizzano esclusivamente numeri di cellulare ufficiali. Quelli attivi sono: Tortolì (366 564 1350), Lanusei (399 875 6909) e Jerzu (366 824 6194). Qualsiasi comunicazione diversa da queste utenze va considerata sospetta.