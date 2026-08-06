Ennesima giornata impegnativa quella di oggi, giovedì 6 agosto 2026, sul fronte incendi in Sardegna, dove il Corpo Forestale, oltre a quello di Burcei di questa mattina, è stato impegnato a fronteggiare altri due roghi divampati nelle campagne dell'Isola, rendendo necessario il supporto di mezzi aerei.

Il primo interessa le campagne di Esterzili, in località Valle Bertezzu. Nelle operazioni di spegnimento è impegnato un elicottero decollato dalla base operativa di San Cosimo. Sul posto coordina gli interventi il Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Escalaplano.

Un secondo incendio è scoppiato bel comune di Luogosanto, in località Stazione Lanciacarri. In questo caso è operativo un elicottero proveniente dalla base di Limbara, mentre il coordinamento delle operazioni è affidato al Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Calangianus.