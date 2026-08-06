Ennesima giornata impegnativa quella di oggi, giovedì 6 agosto 2026, sul fronte incendi in Sardegna, dove il Corpo Forestale, oltre a quello di Burcei di questa mattina, è stato impegnato a fronteggiare altri due roghi divampati nelle campagne dell'Isola, rendendo necessario il supporto di mezzi aerei.

Il primo interessa le campagne di Esterzili, in località Valle Bertezzu. Nelle operazioni di spegnimento è impegnato un elicottero decollato dalla base operativa di San Cosimo. Sul posto coordina gli interventi il Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Escalaplano.

Un secondo incendio è scoppiato bel comune di Luogosanto, in località Stazione Lanciacarri. In questo caso è operativo un elicottero proveniente dalla base di Limbara, mentre il coordinamento delle operazioni è affidato al Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Calangianus.

Cagliari

Incendio nelle campagne di Burcei, in azione un elicottero della Forestale

Redazione Sardegna Live
Incendio nelle campagne di Burcei, in azione un elicottero della Forestale
Incendio nelle campagne di Burcei, in azione un elicottero della Forestale