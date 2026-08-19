Ha dato alla luce il suo cucciolo e poi è morto sulla spiaggia di Bucca e Strumpu, a Bari Sardo. Una vicenda che ha coinvolto anche i bagnanti, intervenuti per aiutare il delfino quando era apparso in difficoltà vicino alla riva.

Già dalla giornata di ieri il mammifero nuotava a ridosso degli scogli. Questa mattina alcuni presenti lo hanno visto semi incagliato a pochi metri dall’arenile e hanno cercato di aiutarlo a tornare verso il largo, evitando che finisse completamente arenato. Un intervento non semplice, considerato il peso dell’animale, che però sarebbe riuscito a riprendere il mare.

Secondo quanto raccontato dai testimoni, poco dopo il delfino è riuscito a partorire. Gli altri esemplari del gruppo si sono presi cura del piccolo appena nato, allontanandosi insieme a lui.

La madre, invece, ormai stremata, non è sopravvissuta. È stata ritrovata sul fondale e gli stessi bagnanti l’hanno riportata a riva. Nel pomeriggio il corpo è stato rimosso da una squadra del Corpo Forestale, che lo ha sollevato con un mezzo meccanico e portato via. I presenti hanno assistito commossi a quello che hanno definito il suo "funerale".