Una giornata aperta a tutta la cittadinanza, dedicata alla salute, alla prevenzione e al benessere psicologico e sociale. Con questo obiettivo la Asl Ogliastra promuove per mercoledì 17 dicembre l’Open Day del Consultorio familiare, in programma nella Casa della Salute di Lanusei, in via dottor Giuseppe Pilia 6, dalle 9 alle 17:30. L’accesso sarà libero e senza prenotazione e l’iniziativa rientra nelle attività del Piano Nazionale Equità nella Salute (PNES).

«Come Asl Ogliastra siamo beneficiari del progetto PNES denominato “Il genere al centro della cura”, che rafforza l’attività dei consultori familiari – spiega Lorena Paola Urrai, direttrice dei servizi sociosanitari dell’Azienda ogliastrina –. Con questo approccio intendiamo riconoscere le differenze, valorizzare le diversità e garantire pari opportunità di salute. È un impegno che abbracciamo con responsabilità e convinzione – conclude la dottoressa Urrai – certi che possa contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone e l’efficacia dei nostri interventi».

Nel corso dell’Open Day sarà possibile incontrare l’équipe del consultorio e accedere a informazioni e consulenze specialistiche organizzate in più percorsi. L’assistente sanitaria Giulia Monni si occuperà di prevenzione oncologica, vaccinazioni, sicurezza domestica e corretti stili di vita. La ginecologa Silvia Pirarba guiderà il “Percorso donna”, affrontando temi legati alla salute femminile e di coppia, dalla contraccezione alle malattie sessualmente trasmissibili, fino alla menopausa e alla procreazione medicalmente assistita. Le ostetriche Maria Rosaria Melis e Silvia Murgia forniranno consulenze su Pap test, tamponi, percorsi nascita e menopausa. Le psicologhe Cecilia Puddu e Susanna Ferreli saranno disponibili per colloqui informativi su violenza di genere, disagio giovanile, bullismo, genitorialità e dinamiche familiari. L’assistente sociale Emilia Sechi illustrerà infine i servizi e gli strumenti di sostegno economico e sociale per donne, famiglie e caregiver in condizioni di vulnerabilità.

L’Open Day rappresenta un’occasione di ascolto e vicinanza che la Asl Ogliastra dedica alla comunità, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi e promuovere la prevenzione. L’iniziativa del 17 dicembre sarà la prima di una serie: a partire da gennaio 2026 sono previsti altri Open Day nelle sedi del Consultorio di Tortolì, il 19 febbraio 2026, e successivamente a Jerzu e Seui.