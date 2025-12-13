Un incendio è divampato intorno alle 3 della scorsa notte all’interno di un bar di via Era, nel quartiere di Li Punti, alla periferia di Sassari.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Sassari, supportata da un’autobotte, che ha lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha interessato esclusivamente l’attività commerciale, provocando pesanti danni ai locali e alle attrezzature.

La chiesa situata accanto al bar non è stata interessata dalle fiamme, una circostanza che ha evitato un bilancio ancora più grave.

Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, mentre proseguono le verifiche tecniche per stabilire l’origine dell’incendio.