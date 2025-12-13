Scende dal traghetto come un normale passeggero, ma ad attenderlo in banchina trova le Fiamme Gialle. Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Porto Torres dopo aver violato un provvedimento dell’autorità giudiziaria che gli imponeva il divieto di allontanamento dalla provincia di Bologna.

Durante lo sbarco degli autoveicoli a bordo del traghetto proveniente da Genova, i finanzieri lo hanno fermato in un'auto con a bordo un altro uomo. Insospettiti dall'atteggiamento tenuto dal conducente e dal passeggero, i militari hanno fatto ulteriori approfondimenti constatando che uno dei due fermati risultava destinatario di un provvedimento di divieto di allontanamento dalla provincia di Bologna.

È stata così disposta l'immediata sospensione della misura di affidamento in prova e il successivo trasferimento del 52enne nel carcere di Bancali.