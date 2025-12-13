Un incendio di probabile origine dolosa ha colpito nella notte la ditta Essepi Meccanica, situata in via Malawi, nell’area industriale di Olbia. Le fiamme hanno danneggiato tre mezzi per la movimentazione terra, provocando danni stimati in oltre 500mila euro.

Il rogo è scoppiato intorno all’1.30. L’azienda opera nel settore della vendita e dell’assistenza di macchine operatrici per l’edilizia e l’agricoltura. L’intervento ha evitato conseguenze peggiori, ma i mezzi coinvolti hanno riportato gravi danni.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Olbia, coordinati dal comandante Nicola Pilia. Gli investigatori stanno analizzando le immagini dell’impianto di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.