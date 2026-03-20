Un traguardo straordinario, celebrato con semplicità, affetto e un sorriso che racconta una vita intera. A Baunei si festeggiano i 100 anni di Zia Giuseppina Maddanu, circondata dall’amore dei figli e dei nipoti.

"Facciamo i nostri più calorosi auguri a Zia Giuseppina Maddanu che ha festeggiato con il sorriso cento anni di vita, attorniata dall’affetto di figli e nipoti. Come le ha scritto sua nipote Sara 'Un secolo intero vissuto con forza e coraggio'”, il messaggio carico di affetto da parte del Comune di Baunei pubblicato suo social.

A raccontare ancora meglio il valore di questo traguardo sono le parole della nipote Sara, che ha dedicato alla nonna un pensiero intenso e profondo: "Oggi compi 100 anni, nonna...un secolo intero vissuto con forza e coraggio. Hai visto il mondo cambiare mille volte: la fame. la guerra, le rinascite, perfino il Covid. Hai attraversato tutto e sei ancora qui, con la tua storia negli occhi e l'amore nel cuore. Ogni volta che sei caduta ti sei rialzata più forte di prima: hai una forza inarrestabile, un esempio che porteremo sempre dentro di noi. Anche se oggi non posso esserti vicina, sappi che ti penso con tutto il cuore e festeggerò per te, ovunque io sia. Grazie per tutto quello che sei e per tutto quello che ci hai insegnato. Buon compleanno, nonna. Sei il nostro passato, il nostro presente e la nostra più grande lezione di vita. Con affetto Sara".