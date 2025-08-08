Oggi, venerdì 8 agosto, sono stati registrati 16 incendi in Sardegna, con due di essi che hanno richiesto l'intervento degli elicotteri della flotta regionale e del concorso aereo nazionale.

Un incendio è scoppiato nell'area del Comune di Bari Sardo, precisamente a Riu Mannu. Le operazioni di spegnimento sono state gestite dal personale della Stazione del Corpo forestale di Tortolì, supportato dall'elicottero proveniente dalla base CFVA di San Cosimo e dal GAUF di Lanusei. L'incendio ha danneggiato circa 3.000 mq di canneti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tortolì e i volontari dell'Ekoclub di Tortolì.

Un altro incendio è divampato nell'area del Comune di Santadi, sempre a Riu Mannu. Le operazioni di spegnimento sono state condotte dal personale della Stazione del Corpo forestale di Santadi, insieme agli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Marganai e Pula. Sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Carbonia, tre squadre dell'Agenzia Forestas dai cantieri di Nuxis - Sa Marchesa e Santadi, e tre squadre di volontari delle associazioni di Santadi. L'incendio ha interessato circa mezzo ettaro di canneti. Le operazioni di spegnimento aeree sono state completate intorno alle 18:00.

ALLERTA ARANCIONE NEL CAGLIARITANO PER LA GIORNATA DI DOMANI

L'allerta di codice arancione per rischio incendi con pericolosità elevata rimane attiva nel territorio di Cagliari per la giornata di domani, sabato 9 agosto, come confermato dalla Protezione Civile regionale attraverso il bollettino emesso oggi.