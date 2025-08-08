Orrore a Portici, in Campania, dove un uomo di 78 anni è stato arrestato dai Carabinieri, su mandato della Procura di Napoli, con la pesantissima accusa di aver abusato sessualmente sulle sue nipotine gemelle di sei anni, e di averle fotografate in pose esplicite. Il fermo è stato convalidato e l'uomo è stato trasferito in carcere.

L'indagine, come informa Tg Com 24, ha rivelato dettagli raccapriccianti e gravissimi episodi che sarebbero avvenuti nella casa dell'uomo mentre le bambine erano sotto la sua responsabilità. Un disegno realizzato da una delle gemelle descrive visivamente i presunti abusi subiti dal nonno. Questo dettaglio, ottenuto dagli investigatori attraverso uno psicoterapeuta, è solo uno degli elementi raccolti durante l'inchiesta; a supporto dell'accusa ci sarebbe anche un video in cui una delle bambine rivela alla zia materna gli abusi subiti.

Sul telefono del 78enne, sempre secondo quanto riporta Tg Com 24, i carabinieri hanno trovato immagini compromettenti, che sono entrate a far parte delle prove a favore dell'accusa. Gli esami medici hanno inoltre confermato le accuse mosse.

Dopo le violenze, l'uomo avrebbe infatti anche fotografato le nipotine, ritraendole in pose inequivocabili. Tutto il materiale rinvenuto è sotto sequestro ed è al vaglio degli inquirenti.