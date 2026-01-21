La Sardegna rafforza i collegamenti internazionali con l’Europa. Volotea annuncia due nuove rotte per la summer 2026: Olbia-Siviglia e Alghero-Lione. I collegamenti saranno attivi dal 29 maggio fino a settembre 2026, con due frequenze settimanali ciascuno: martedì e venerdì da Olbia, lunedì e venerdì da Alghero. Le rotte rientrano nel bando “nuove rotte” promosso dalla Regione Sardegna e confermano il ruolo strategico dell’isola nel network della compagnia.

Il vettore consolida così una presenza storica sul territorio. A Olbia Volotea opera dal 2012 e dal 2021 ha aperto una base operativa: oggi il Costa Smeralda è la prima base italiana per capacità e la terza in Europa. Nel 2025 sono state operate 27 rotte, con 1,1 milioni di posti in vendita, anche grazie alla continuità territoriale con Roma Fiumicino e ai collegamenti invernali verso Venezia, Verona, Torino, Barcellona e Parigi Orly. Cresce anche Alghero, dove nell’ultimo anno Volotea ha operato cinque rotte, tre nazionali e due verso la Francia.

“In Sardegna non voliamo soltanto: facciamo rete e creiamo valore per il territorio – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. I nuovi voli per Siviglia e Lione sono un tassello ulteriore di una strategia più ampia e coerente”. Sulla stessa linea l’amministratore delegato degli aeroporti di Olbia e Alghero, Silvio Pippobello, che sottolinea come “i nuovi collegamenti internazionali verso Siviglia e Lione rappresentano un ulteriore passo avanti in un percorso condiviso di sviluppo”.

A distinguere l’offerta anche la qualità del servizio: nel 2025 il Net Promoter Score ha raggiunto quota 53,1 a Olbia e 55,4 ad Alghero, con tassi di puntualità dell’80% al Costa Smeralda e un completion factor del 99% ad Alghero e del 99,5% a Olbia.