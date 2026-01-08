Sono tante le storie, le tradizioni e le identità condivise a Olzai, nel cuore pulsante della Sardegna, in Barbagia, ed è per questo che il prossimo sabato 10 gennaio, alle ore 17:00, presso il Teatro Mesina, si terrà l’evento "Olzai ricorda Raffaela Dore", che costituisce una tappa del progetto più esteso "Trama di Libri e di Note", organizzato dall’Associazione Diapason di Nuoro.

Focus dell'incontro sarà la presentazione del volume "Gli dei del bambino", opera della pedagogista olzaese, che unisce riflessione pedagogica e ricerca antropologica sul mondo dell’infanzia nella comunità tradizionale sarda.

Il progetto ha l'obiettivo di valorizzare la lettura come strumento di dialogo e crescita, intrecciando letteratura, pedagogia, filosofia e musica, in un percorso che attraversa la Sardegna come un’unica narrazione culturale condivisa.

Dopo i saluti istituzionali della sindaca di Olzai, Maria Maddalena Agus, e dell’Avv. Ivano Iai, presidente del Conservatorio "Luigi Canepa" di Sassari e dei Conservatori Italiani, la serata proseguirà con gli interventi del prof. Bachisio Porru, docente di filosofia e dirigente scolastico, e della prof.ssa Elisabetta Piras, docente di Pedagogia presso il Conservatorio “G. P. da Palestrina” di Cagliari.

Durante la serata, non mancherà la lettura scenica di brani tratti dal volume, grazie alla voce narrante di Alessandro Arrabito Campus, accompagnata da interventi musicali del Coro Polifonico "Olzai", del Coro Polifonico "InCantos" di Galtellì-Irgoli e della Corale Femminile "Priamo Gallisay" di Nuoro.

La direzione artistica è a cura del M° Maria Bonaria Monne, in collaborazione con la Pro Loco Bisine di Olzai. Insomma, un appuntamento aperto a tutti da non perdere, che unisce memoria, pensiero e musica.