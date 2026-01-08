Questa mattina a Cagliari un uomo di 50 anni è stato salvato dai carabinieri dopo essere salito sul parapetto di via del Fossario minacciando di lanciarsi nel vuoto. L’uomo era in preda a una crisi depressiva e alcuni passanti, accortisi della situazione, hanno subito dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che parlando con lui e ascoltando i motivi della sua disperazione sono riusciti a tranquillizzarlo e a convincerlo a scendere dalla balaustra.

Successivamente, l’uomo è stato affidato alle cure dei medici del 118, che hanno provveduto a fornirgli assistenza e supporto psicologico. L’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio, dimostrando l’importanza della prontezza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine in situazioni di emergenza.