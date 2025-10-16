È stata trovato senza vita in un fontanile in via via Masiloghi, all'estrema periferia di Oliena, con la faccia riversa a terra in 50 centimetri d'acqua. La vittima si chiamava Giovannino Cacceddu e aveva 66 anni.

A un primo esame esterno non sono stati rilevati segni di violenza e gli investigatori dei carabinieri, intervenuti sul posto, propendono per ora per un tragico incidente. Il magistrato di turno ha disposto comunque l'autopsia sul corpo dell'uomo, originario del paese dove viveva da solo.