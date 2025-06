Si è tenuta con grande partecipazione e spirito di solidarietà la prima edizione del Torneo Aziende Sanitarie della Sardegna, celebrando così lo sport, l'amicizia e la memoria di Michele Coinu.

Il torneo, intitolato "Un goal per la solidarietà", si è svolto il 14 giugno presso il campo sportivo "Roberto Dore della Solitudine", dove la squadra della ASL 3 di Nuoro si è aggiudicata la vittoria con un risultato di 4-2 contro l'ASL 8 di Cagliari.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla società PURI E FORTI NUORO per la loro preziosa collaborazione e disponibilità, così come alla Lnd Sardegna. Un grazie speciale è stato riservato anche alla ASL 8 Cagliari, alla ASL 4 Ogliastra e ad ARES Sardegna per aver preso parte all'evento. I proventi raccolti durante la manifestazione saranno devoluti ai reparti di Geriatria, Medicina e Oncologia dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, confermando così l'impegno per sostenere importanti cause sanitarie.