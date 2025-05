Un tentativo di furto allo sportello bancomat della filiale del Banco di Sardegna a Lei si è concluso in un fallimento per i malviventi durante la notte.

Nonostante una carica esplosiva abbia danneggiato la cassa, i criminali non sono riusciti a portare via alcun denaro. Per coprire la loro fuga, i banditi hanno seminato chiodi lungo le strade del paese prima di dileguarsi, presumibilmente in direzione dell'altopiano.

Le forze dell'ordine, tra cui i carabinieri della stazione di Silanus e quelli della Compagnia di Macomer, sono intervenute sul luogo e stanno conducendo le indagini sull'accaduto.